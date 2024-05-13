مايكروسوفت تتعهد باستثمار 4 مليارات يورو في فرنسا

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أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا تعتزم استثمار 4 مليارات يورو (3ر4 مليار دولار) في تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي بمواقع في مدينتي باريس ومرسيليا.

ومن المقرر إنشاء فرع جديد لشركة مايكروسوفت في مدينة ميلوز الفرنسية بالقرب من الحدود مع ألمانيا.

كما أعلنت شركات أخرى عن استثمارات كبرى خلال مؤتمر "اختر فرنسا" للمستثمرين المنعقد في مدينة فرساي قرب العاصمة باريس.

وتعتزم شركة أمازون للتجارة الإلكترونية استثمار 2ر1 مليار يورو، مما سيوفر عدة آلاف من فرص العمل الجديدة في فرنسا.

وقال ماكرون، عبر موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، إن المؤتمر شهد تعهدات باستثمارات إجمالية قيمتها نحو 15 مليار يورو تغطي 56 مشروعا وتوفر عشرة آلاف فرصة عمل، مضيفا "سنحطم رقما قياسيا جديدا اليوم".