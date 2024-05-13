البنك المركزي العماني يصدر أذون خزانة بقيمة 33 مليون ريال

أعلن البنك المركزي العماني أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 33 مليون ريال عماني، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الإثنين، أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يوما سجلت 8 ملايين ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.645 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.645 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.62768 بالمئة، ومتوسط العائد 4.64417 بالمئة.

وأضاف أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يوما بلغت 25 مليون ريال، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.747 ريال، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.730 لكل 100 ريال، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.02657 بالمئة، ومتوسط العائد 5.09037 بالمئة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العماني "الريبو" على هذه الأذون هو 6.00 بالمئة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمئة.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.