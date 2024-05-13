حزب الله يعرض مشاهد من استهدافه لموقع إسرائيلي

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عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لموقع راميا التابع للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقع راميا التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

وأبان مقطع الفيديو عملية الاستهداف منذ لحظة إطلاق الصاروخ حتى لحظة وصوله إلى الآلية المستهدفة.

كما أظهر المقطع لحظة استهداف هدف آخر في نفس الموقع.



وكان "حزب الله" قد أصدر بيانا عن عملية الاستهداف هذه، حيث قال إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

- "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 7:10 من صباح يوم السبت 11 مايو 2024 دشم ‏وتحصينات وحامية موقع راميا بالأسلحة الصاروخية المباشرة والموجهة وقذائف المدفعية ‏وأصابوها إصابة مباشرة".‏