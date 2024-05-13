ثنائي مانشستر يونايتد مستهدف من أندية الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن استهداف أندية الدوري السعودي لثنائي مانشستر يونايتد كاسيميرو وبرونو فرنانديز، من أجل ضمهما خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية، تسعى أندية الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد كاسيميرو، عندما يفتح باب الانتقالات الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك اهتمام أيضا بزميله البرازيلي برونو فرنانديز، على الرغم من أن هذه الصفقة تعتبر أقل احتمالا بكثير، إلا أنها تتم مناقشتها داخل دوري روشن السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يتم إبرام ما يصل إلى 10 تعاقدات هذا الصيف، مع نادي النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو، والذي يضم فريقه إيمريك لابورت وساديو ماني، الأكثر ارتباطًا بكاسيميرو.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي البرازيلي أجروا محادثات مع أندية دوري المحترفين، وأن يونايتد مستعد للبيع ويرغب في التوصل إلى أي صفقة في بداية النافذة لكنه لن يدفع كاسيميرو للخروج.

كما كان الحال في الصيف الماضي، يبدو أن دوري المحترفين السعودي سيحاول مداهمة الدوري الإنجليزي الممتاز، والأندية هناك ترغب في إبرام صفقات، مدركة أنها يمكن أن تحصل على أسعار أعلى من أي مكان آخر مع قيام يونايتد بالفعل بإقامة روابط مع الأندية داخل الدوري، وأبرزها الاتحاد، ومقرها جدة.