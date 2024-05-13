وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يعتزمان إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية وكوريا الشمالية

من المقرر أن يجري وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين محادثات في بكين اليوم الاثنين، حيث تسعى سول لإدارة العلاقات الثنائية مع جارتها الآسيوية، والتي شهدت فتورا في ظل تحالف سول الوثيق مع واشنطن.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن وزير الخارجية تشو تاي يول ونظيره الصيني وانج يي سيعقدان اجتماعا ثنائيا لإجراء محادثات من المتوقع أن تغطي مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من العلاقات الثنائية، و وتلك المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية أخرى.

ومن المقرر أن يتوجه تشو إلى بكين صباح اليوم الاثنين.

وتأتي زيارة تشو للصين والتي تستغرق يومين في وقت تتطلع فيه سول إلى تحسين العلاقات مع بكين، والتي توترت على خليفة تحالف كوريا الجنوبية القوي مع أمريكا في ظل إدارة الرئيس يون سوك يول.

وكان تشو، منذ توليه منصب وزير الخارجية أوائل هذا العام، أكد أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين، أكبر شريك تجاري لبلاده، والتي تعد لاعبا رئيسيا في الدبلوماسية النووية مع كوريا الشمالية.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش الجانبان قمة ثلاثية مقررة، تضم اليابان، من المرجح أن تعقد في سول نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد تشو أثناء زيارته لبكين، اجتماعا مع رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين في الصين. ويعتزم أيضا عقد لقاء مع القناصل العامين الكوريين الجنوبيين في الصين ومناقشة العلاقات على مستوى البلديات.

وزيارة تشو هي الأولى التي يقوم بها وزير خارجية كوري جنوبي لبكين منذ أكثر من ست سنوات. وكانت الزيارة الأخيرة قامت بها وزيرة الخارجية آنذاك كانج كيونج - وها للعاصمة الصينية في نوفمبر 2017.