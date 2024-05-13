الصين تدعو إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

دعت الصين إلى دعم طلب فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة وعدم عرقلة هذا المسعى في مجلس الأمن الدولي، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين: "إننا نتطلع إلى أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وأن تتمتع بحقوق كاملة ومتساوية مثل الدول الأعضاء الأخرى".

واعتبر في سياق متصل أن دفع استقلال فلسطين كدولة ذات سيادة، يوفر ضمانة قوية لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.

ونوه المتحدث الصيني بأن بلاده تدعم مجلس الأمن الدولي في إعادة النظر في طلب فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وفقا لمتطلبات قرار الجمعية العامة في 10 مايو الجاري.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في 10 مايو الجاري قرارا بأغلبية ساحقة، يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين.