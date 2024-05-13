 شطيرة نقانق عملاقة أحدث معلم بتايمز سكوير - بوابة الشروق
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شطيرة نقانق عملاقة أحدث معلم بتايمز سكوير

نيويورك - د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 9:51 ص

يحير نموذج ضخم لشطيرة نقانق الآن الأشخاص المارين عبر أحد أكثر مقاصد الجذب السياحي ازدحاما في أمريكا الشمالية.

وتوجد شطيرة نقانق يبلغ طولها 65 قدما (20 مترا) –لا تقل عن أكبر تمثال لشطيرة نقانق في العالم- في ممر ميدان تايمز سكوير في نيويورك.

ولجعل المسألة أكثر غرابة، جرى وضع تمثال "هوت دوج إن ذا سيتي" على حامل متحرك مما يعني أنه يمكن رفعه في الهواء بزاوية من أجل رؤية أفضل.

ويقول المنظمون إن العمل الفني الضخم الذي تتفجر منه قصاصات من الورق في أوقات معينة، والذي صممه الثنائي الأمريكي جين كاترون وبول أوتلو سوف يظل معروضا حتى 13 يونيو.

ويقول القائمون على معارض تايمز سكوير الفنية إن النقانق هي "مزيج متساوي من الجمال والاحتفاء والانتقاد"، يستكشف تعقيدات وسخافات وتقاليد أحد أكثر المواد الأساسية الغذائية في نيويورك.

ولكن عمليا يقوم التمثال بأهم وظيفة لنموذج عام في مساحة عامة وهي أنه خلفية رائعة لصورة سيلفي.

وبعد فترة قصيرة من وضع النموذج أصبح جاذبا للسياح حيث يلتقط العشرات من الأشخاص بانتظام الصور السيلفي أمام أحدث معلم يظهر في الميدان الأيقوني في مانهاتن بنيويورك.


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