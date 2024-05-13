يوآف جالانت: الحرب مستمرة حتى تفكيك حكم حماس وقدراتها العسكرية

نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قوله إن "هذه الحرب ستستمر حتى إعادة الأسرى وتفكيك حكم حماس وقدراتها العسكرية".

وأضاف جالانت، خلال احتفال لإحياء ذكرى الجنود الذين هاجروا إلى إسرائيل وسقطوا في الحرب: "هذه حرب بلا خيار، إنها حرب ستشكل حياتنا لعقود قادمة".

وتابع "هذا العام، فقدنا أكثر من 1500 من أفضل أبنائنا وبناتنا".

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد بلغ عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي 716 جنديا منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 39 في الوحدات الاحتياطية، و68 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، وستة من عناصر الشاباك