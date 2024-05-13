حسن نصر الله: إقامة الدولة الفلسطينية سيكون الانتصار الأكبر والحل للقضية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن أكثر من 140 دولة في الأمم المتحدة طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، رغم الأكاذيب الإسرائيلية والأمريكية حول ما جرى في 7 أكتوبر، وادعاءات القتل وذبح الأطفال واغتصاب النساء.

وأضاف في كلمة، مساء الاثنين، أن أكثر من 140 دولة في الأمم المتحدة، صوتت الجمعة الماضية، لصالح مشروع قرار يطالب بإعطاء فلسطين العضوية الكاملة والاعتراف بها كدولة.

وأكمل: «العالم كله الآن يتحدث عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية والفضل في ذلك يرجع لما حدث في 7 أكتوبر، فإقامة الدولة الفلسطينية سيكون الانتصار الأكبر ويمثل حلا للقضية».

وأشاد بالاحتجاجات الطلابية التي اندلعت في عدد كبير من جامعات الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، منوهًا أن تلك التظاهرات أغضبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإدارة الأمريكية.

وذكر أن «مندوب إسرائيل الأممي خرج عن أعصابه، خلال جلسة التصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في مشهد أظهر من هو المنهزم ومن المظلوم».

ولفت إلى أن المندوب الإسرائيلي أتلف ميثاق الأمم المتحدة ووجه الإهانة للقائمين على المنظمة، معقبًا: «هذا أحد أشكال العلو والاستكبار والعتو الإسرائيلي وإهانة للدول المصوتة».

ورأى من وجهة نظره، أن «أهم مشهد إعلامي سياسي يعبر عن صورة الانتصار للمقاومة الفلسطينية، متمثل في رفع مندوب إسرائيل صورة قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار».