ما زال الممثل البريطاني المصري خالد عبدالله، بطل مسلسل التاج - The Crown، الذي تدور أحداثه حول الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، يواصل دعمه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ضد ما يتعرض له من عدوان غاشم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.

وظهر خالد عبد الله والذي يجسد شخصية رجل الأعمال المصري دودي الفايد بالمسلسل البريطاني الشهير، داعما لغزة والقضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة في أكثر من حدث عالمي أبرزهم العرض الخاص لمسلسل "التاج" في لندن ولوس أنجلوس وحفلات توزيع جوائز "إيمي" و"جولدن جلوب" و"بافتا".

وحرص على الظهور في أغلب الحفلات وهو يتضامن مع غزة بوضع دبابيس على هيئة "حمامة سلام" تحمل شعار "اوقفوا إطلاق النار"، وخلال وقفات أخرى استخدم عبارات كتبها بحبر أسود على يده جاء في مضمونها: "اوقفوا إطلاق النار".

- حفل توزيع جوائز بافتا



وطالب الممثل البريطاني، أمس، بوقف تسليح إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على منصة "إكس".

ونشر خالد، صورة له على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" ظهر فيها، وقد كتب على يديه عبارة: "أوقفوا تسليح إسرائيل".

وعلق على الصورة قائلا: "14 ألف طفل استشهدوا في غزة، اضرب ذلك في 2.46 ستحصل على عدد الشهداء الحالي، أكثر من 34 ألفا و500 شهيد".

- العرض الخاص لمسلسل التاج

خلال حضوره العرض الخاص للجزء الثاني من الموسم السادس من مسلسل «التاج - The Crown»، في العاصمة البريطانية لندن، وجه خالد عبدالله، مستغلا تواجد عدسات كاميرات القنوات الإخبارية والصحفيين، رسالة مكتوبة على يده، داعيا لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب خالد، على يده عبارات «permanent Ceasefire.. return the hostage.. end the occupation»، والتي تعني بالعربية «وقف دائم لإطلاق النار.. اعيدوا الأسرى.. انهوا الاحتلال»، وذلك أثناء العرض الأول للمسلسل، الذي انطلق عرضه على منصة «نتفليكس» العالمية، يوم 14 ديسمبر الماضي.

- عرض مسلسله في لوس أنجلوس

ووجه خالد، رسالة مماثلة خلال حضوره العرض الأول للموسم السادس من مسلسله «التاج»، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر الماضي، وكتب على كف يده عبارة «Ceasefire NOW»، والتي تعني بالعربية «اوقفوا إطلاق النار الآن».

ودعا خالد عبدالله، إلى وقف إطلاق النار فورا، بعد مرور شهرين على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استغل العرض الأول للموسم الأخير، وتواجد عدسات كاميرات القنوات الإخبارية والصحفيين؛ ليرفع يده أمام الكاميرات بعد أن كتب عليها «اوقفوا إطلاق النار الآن»، أثناء وقوفه إلى جانب زميلته ديبيكي لالتقاط الصور أمام العدسات.

- حفل توزيع جوائز إيمي

وخلال النسخة الـ75 من حفل توزيع جوائز "إيمي" للاحتفاء بأفضل المسلسلات التلفزيونية لعام 2023، أكد الممثل البريطاني من أصل مصري دعمه للقضية الفلسطينية، بالحضور على السجادة الماسية والتقط الصور رافعا يده التي حملت عبارة تضامن مع أهالي غزة ضد اعتداءات الكيان الصهيوني.

وجاء في الرسالة المكتوبة على يده، عبارات «permanent Ceasefire.. return the hostage.. end the occupation»، والتي تعني بالعربية «وقف دائم لإطلاق النار.. اعيدوا الرهائن.. انهوا الاحتلال».

- حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

ووسط المخاوف التي راودت منظمو الدورة الـ81 لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2024، المُقام في فندق بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، بإقامة مظاهرات على خلفية أحداث الحرب على غزة، ظهر الممثل البريطاني من أصل مصري خالد عبد الله، واضعا شارة بيضاء حول معصمه وحمامة سلام بدعوة لوقف الحرب على غزة.

ونشر خالد، صورته بالحمامة التي قال إنها مصنوعة في بيت لحم، متابعا: "يصادف اليوم مرور 3 أشهر من الموت والدمار الذي لا يسبر غوره، نحن بحاجة لإنهاء الوضع، الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفاً دائماً لإطلاق النار".

- مقاضاة إسرائيل على أعمال الإبادة

وكان خالد، ضمن 29 ممثلا عالميا أعلنوا دعمهم قضية اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعة" في غزة رفعتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية عبر تلاوتهم الاتهامات الموجهة لتل أبيب في جلسات المحكمة ونشرها في موقع يوتيوب.

- منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي

واستخدم بشكل متكرر هاشتاج وقف إطلاق النار على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووقع رسالة لدعم وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب خالد، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، في نوفمبر الماضي: "لأن كل الأرواح مقدسة.. لأننا بحاجة إلى الوضوح والصراحة وفعل كل ما في وسعنا من أجل عالم أفضل، أوقفوا إطلاق النار الآن".

واستخدم خالد، الهاشتاج أيضًا مع صورة للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين في منشور آخر قال فيه: "فخور جدًا بلندن لأنها لم تستسلم لكل الترهيب وأظهرت كيف تبدو مسيرة الحب لإنسانيتنا المشتركة في يوم الهدنة".

- رمضان فرصة لتذكيرنا بالمجاعة في غزة

قبيل حلول شهر رمضان الماضي، وجه الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية، رسالة دعم للشعب الفلسطيني عبر حسابه على منصة "إكس"، معتبرا دخول الشهر الكريم مناسبة للتذكير بمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة وإنقاذهم من الجوع.

وأضاف: "أتوقع أن يستخدم المليارات في جميع أنحاء العالم غزة كمثال لشرح رمضان لأطفالهم.. لا أستطيع أن أشرح لك كم يؤلمني ذلك".

- فنانون من أجل فلسطين

ووقع خالد، إلى جانب الممثلين تيلدا سوينتون وميريام مارجولييس وستيف كوجان، على رسالة أطلقها "فنانون من أجل فلسطين في بريطانيا" تطالب بوقف إطلاق النار.

وقال أكثر من 4 آلاف فنان بريطاني في هذه الرسالة: "حكوماتنا لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل تساعدها وتحرض عليها".

- تصريحاته لوسائل الإعلام البريطانية

وفي حوار له مع موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، تحدث خالد، عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن قيام العديد من الممثلين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار من فوق السجادة الحمراء خلال فعاليات الأوسكار "تعتبر شجاعة".

وأضاف أن تصنيف من يدعون لوقف إطلاق النار بالقيام بـ"سخافات"، تقوم بها الأطراف المنحازة للكيان الصهيوني، قائلا: "إنه أمر سخيف بين كل هذه الأرقام وفظاعة المشاهد أن يصمت الممثل ولا يتحلى بالشجاعة ويتحدث أمام الجميع".

وأكد أنه يجب على مؤيدي إسرائيل أن يبادروا في فهم ما يجرى ويشعروا بوجع غزة، ويتوقفوا عن تصنيف من يطالبون بوقف إطلاق النار بأنهم إرهابيون أو معادون للسامية، مشيرًا إلى أن غزة محاصرة منذ 17 عاما بالحرب والتجويع، ولم يتحدث أحد إلا بعد اندلاع الحرب الأخيرة.

وعن تدوينه على يديه الاثنين، كلمات مثل إنهاء الاحتلال، ووقف دائم لإطلاق النار، قال خالد خلال حديثه لإحدى القنوات الإخبارية الإنجليزية: "هذه الكلمات على يداي، هذه الكلمات في قلبي، غزة محتلة من سنين، والدي وأنا وأبنائي الاثنين -6 و7 سنوات- شاهدنا ما تفعله إسرائيل، وإني أريد إذا مت غدا مثل الكثيرين الذين يموتون أود أن أكون قد فعلت شيئا لهؤلاء".

- دعمه لغزة يتصدر عناوين الصحف

وكان لظهور خالد عبدالله، في مختلف المناسبات على السجادة الحمراء أثرا مدويا، حيث صنع دعمه لشعب غزة عناوين في الصحف تدعو الاحتلال لوقف إطلاق النار، ومناشدات قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني مجازره وجرائمه في غزة.