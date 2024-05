وزير الثقافة الفلسطيني السابق: موشي ديان هو أكبر سارق آثار في التاريخ

• الثقافة في فلسطين حالة نضالية مستمرة تدفعنا للاستمرار والبقاء

• الاحتلال يمارس إبادة ثقافية إلى جانب مجازره البشعة

عقد مشروع "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ندوة "البعد الثقافي في نكبة فلسطين"، أمس الأحد، واستضاف خلالها الدكتور عاطف أبوسيف وزير الثقافة الفلسطيني السابق.

أدارات الحوار الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية المشاركة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومديرة مشروع حلول للسياسات البديلة.

-تنكيب فلسطين

وقال وزير الثقافة الفلسطيني السابق عاطف أبو سيف، إن النكبة العربية في عام 1948 سبقها تمهيد مؤامرات وجرائم، يمكن وصفها بـ"التنكيب"، واعتمد الاحتلال على السرديات الغربية لتبرير تجريد الشعب الفلسطيني من أرضه وتاريخه.

وتابع: "وروج الغرب في القرن الـ19 صورًا مشوهة للشعب الفلسطيني وأرضه، وذلك من خلال عشرات اللوحات الفنية الشهيرة مهدت احتلال أرض فلسطين وصورتها كأرض الميعاد للشعب اليهودي".

وأشار أبو سيف إلى أن كلمة "فلسطين" تم توظيفها في بعض القواميس الغربية بأنها رمز الهمجية، فمثلا قاموس "أكسفورد" يعرف كلمة "فلسطين" بأنها الشخص الذي لا يعرف الأدب أو الفن أو الثقافة، مؤكدا أن المستشرقين يصورون الفلسطينيين دائما في لوحاتهم وصورهم بملابس رثة.

وأوضح أبو سيف أن على رأس جرائم الاحتلال الإسرائيلي عمله على تخريب الثقافة الفلسطينية التي كانت رائدة عربيًا في مجالات المسرح والسينما، مؤكدا أن فلسطين قبل النكبة كانت رائدة في المجالات النقابية والعمالية أيضا.

وأضاف أبو سيف أن مدينة غزة وحدها إبان النكبة كانت تحوي 3 مسارح، و78 مركزا ثقافيا، و80 مكتبة عامة، و15 دار نشر وعشرات مراكز توزيع الكتب.

وذكر أبو سيف أن الاحتلال صادر 30 ألف كتاب من القدس إبان النكبة، وحتى مكتبات المدارس تم نهبها ومصادرة أكثر من 40 ألف كتاب مدرسي، ووصلنا الآن لمشهد يهدد الهوية الفلسطينية لا يوجد جامعة فلسطينية واحدة تُدرس التاريخ الفلسطيني.

- حرب غزة: إبادة ثقافية

وواصل الوزير الفلسطيني السابق حديثه، بأن استكمال عمليات قتل الهوية الفلسطينية جرى بشكل أكثر فظاعة مع العدوان الأخير على غزة، ما يمثل عملية إبادة ثقافية لا تختلف عن مجازر القتل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت نحو 230 مبنى تاريخيا في غزة، بما يشمل مساجد مثل المسجد العمري، ومسجد هاشم، إضافة إلى كنائس وأسواق وحمامات تاريخية.

ولفت أبو سيف إلى إحدى أكثر صور الحرب بشاعة، مع لقطة الدبابات الإسرائيلية وهي تسير فوق بناء الميناء الفينيقي القديم شمالي مخيم الشاطئ، ودبابة أخرى فوق أقدم مقبرة كنسية في العالم شرقي جباليا.

وأكد أبو سيف أن عملية تغييب الهوية الفلسطينية لها جذور تاريخية في الفكر الصهيوني، ومارسه قادة الاحتلال وأشرفوا عليه بشكل مباشر، فموشي ديان هو أكبر سارق آثار في التاريخ، مشيرا إلى أنه كان يستخرج الآثار بيديه من المواقع الفلسطينية الأثرية ويستولى عليها.

وأردف أن الاحتلال مهما حاول ومهما فعل لن يتمكن من انتزاع الثقافة الفلسطينية، الفعل الثقافي والدفاع عن الموروث المادي وغير المادي هو أداة من أدوات تعزيز الصمود، مشيرا إلى أن الثقافة في فلسطين حالة نضالية مستمرة تدفعنا للاستمرار والبقاء.

- من هو عاطف أبو سيف؟

هو وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية من أبريل 2019 حتى أبريل 2024، والكاتب الذي نشرت له 10 روايات آخرها "ممرات هشة"، وترشحت روايته "حياة معلقة" للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2015، وروايته "الحاجة كريستينا" للقائمة الطويلة من ذات الجائزة عام 2016.

كما فازت روايته "قارب من يافا" بجائزة كتارا في عام 2018. إلى جانب ذلك صدر له 3 مجموعات قصصية، كما كتب للمسرح 5 مسرحيات مثلت على الخشبة في غزة.

ولد في عام 1973 في مخيم جباليا لعائلة تهّجرت خلال النكبة من مدينة يافا، درّس العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية في غزة، له مجموعة من الكتب منها "المجتمع المدني والدولة: قراءة تأصيلية مع إحالة للواقع الفلسطيني"، "علاقات إسرائيل الدولية"، "الشراكة الناعمة: الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، و"أوروبا والبحث عن دور".

رأس تحرير مجلة "سياسات" الصادرة عن معهد السياسات العامة، الذي ساهم في تأسيسه، من الفترة 2007-2019.

أمضى الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الجارية في غزة، حيث كان يواظب على كتابة يومياته باللغتين العربية والإنجليزية في صحيفة الأيام الفلسطينية، للعربي الجديد، ونيويورك تايمز، والجارديان، والواشنطن بوست، والليموند، ودير شبيغل، وكوريرا ديلا سيرا، وذا نيشن وغيرها.

صدرت اليوميات في كتاب بالعربية بعنوان "وقت مستقطع للنجاة" وبالإنجليزية بعنوان "Don’t Look Left: A Genocide Diary" وقدم له الصحفي كريس هيدجز وتم ترجمته إلى 11 لغة، وتبرع عاطف بريع الكتاب لصالح الجمعيات العاملة في حقل الإغاثة في قطاع غزة.

كما صدر له قبل ذلك يومياته خلال حرب 2014 بعنوان "The Drone Eats with Me" التي قدم لها ناعوم تشومسكي.

يذكر أن مشروع "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، معني بتقديم مقترحات سياسات عامة للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري، عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة، واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية، ويقدم المشروع حلولًا مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.