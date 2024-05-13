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رئيس الوزراء الإسباني يشيد بفوز الإشتراكيين في إنتخابات كتالونيا

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 2:00 ص

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإنتصار الفرع الإقليمي لحزبه "الاشتراكي العمالي الإسباني" القومي في الانتخابات البرلمانية في إقليم كتالونيا.

ووفقا للتوقعات الناتجة بعد فرز الأصوات، فإن الفائز الأكبر في انتخابات يوم الأحد كان "حزب كتالونيا الاشتراكي"، في حين أشارت التوقعات إلى خسارة الأحزاب الإنفصالية لأغلبيتها البرلمانية في البرلمان الإقليمي.

وفي رسالة نشرها عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، هنأ سانشيز المرشح الرئيسي لـ"حزب كتالونيا الإشتراكي"  سلفادور إيلا "على هذه النتيجة التاريخية التي تحققت في كتالونيا".وأضاف "نحن الإشتراكيون أقوى قوة مرة أخرى".

وتابع سانشيز " بداية من اليوم، بدأت مرحلة جديدة في كتالونيا من أجل تحسين حياة المواطنين، وتوسيع الحقوق وتعزيز العيش المشترك".

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