برشلونة يهزم ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزًا ثمينًا على نظيره ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد مونتجويك الأولمبي مساء اليوم الإثنين، في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني «الليجا».



وسجل المهاجم الشاب يامين يامال هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 40، قبل أن يضيف زميله البرازيلي رافينيا الهدف الثاني في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بثنائية نظيفة.



وبتلك النتيجة، رفع فريق برشلونة رصيده للنقطة 76 في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، فيما تجمد رصيد سوسيداد عند النقطة 54 في المركز السابع.



ومن المقرر أن يواجه فريق برشلونة نظيره ألميريا، يوم الخميس القادم على ملعب البحر المتوسط، في الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.