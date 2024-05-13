لعبة تتسبب في عملية للشرطة بغربي ألمانيا

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تسبب ما يعتقد أنه أفعى كبيرة عاصرة في تنفيذ الشرطة عملية في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا يوم الأحد.

وقالت الشرطة إن رجلا مذعورا اتصل بخدمات الطوارئ من مرآب سيارات متجر في الساعات الأولى من الصباح.

وكانت أفعى عاصرة يبلغ طولها متر ونصف تقريبا موجودة على الأرض وتحدق تجاهه بعينين واسعتين في وقت الشروق، وورد أن الرجل/25 عاما/ اتصل بالشرطة.

وفي البداية اعتقدت الشرطة نفس الشيء، لكن بعد نظرة فاحصة: تحول ما كان يفترض أنه أفعى إلى لعبة مرنة.

وكتبت الشرطة في بيان أن"الأفعى العاصرة الكبيرة تم الإمساك بها فورا وتأمينها"، مضيفة أن المواطنين ليسوا في خطر في المطلق.