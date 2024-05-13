جوتيريش يبدي حزنه البالغ لمقتل موظف أممي باستهداف إسرائيلي

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، حزنه "البالغ" لمقتل موظف وإصابة أخرى برصاص إسرائيلي استهدف سيارة أممية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إن الأمين العام شعر بحزن عميق عندما علم بمقتل أحد موظفي إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة وإصابة موظفة أخرى إثر استهداف إسرائيلي لسيارتهما التابعة للأمم المتحدة أثناء توجههما إلى المستشفى الأوروبي في رفح صباح اليوم، وفقا لوكالة الأناضول.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر طبية بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوصول جثمان سائق أجنبي ومواطنة أجنبية مصابة (لم تعرف جنسيتهما)، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على سيارتهما شرق رفح.

وأوضح شهود عيان، أن القتيل يعمل سائقا للسيارة التي تم استهدافها بنيران الجيش الإسرائيلي.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



