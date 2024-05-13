الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «تحدي الدولار كان ولا يزال (قائما)»، وذلك في معرض حديثه عن مشروع الصوامع.

جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح الرئيس: «لو عاوزين نتجاوز مشكلة الدولار لازم يكون المنتج المحلي ضخم جدا علشان يغطي المطلب بتاع البلد ولو فيه فرصة للتصدير يتم ذلك.. الكلام ده لكل إنتاج سواء زراعي أو صناعي».

وأوضح أنه عندما عُرض عليه مشروع الصوامع، أبلغ الحكومة أنه لا يمكن تنفيذه إلا بالجنيه المصري، وأنه إذا كان هناك شركة تزوّد المكون المحلي وتكون قادرة على تنفيذ الصوامع بالجنيه فإن الدولة مستعدة للتعاقد.

وأفاد بأن مشروع الصوامع يبلغ 500 ألف طن، وتم تنفيذه بالجنيه المصري، وتمت زيادة المكون المحلي لتقليل حجم ما يتم استيراده.

وأوضح أن تنفيذ المشروع استغرق 14 شهرًا، وهو عمل ليس بالقليل، مؤكدا استعداد الدولة لفعل المزيد.

ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.