إيران: نيودلهي تواصل تطویر علاقاتها مع طهران رغم العقوبات الأمريكية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر کنعاني، بأن الحكومة الهندية تتخذ خطوات لتطوير علاقاتها مع إيران، بغض النظر عن العقوبات الأمريكية غير القانونية.

جاء تصريح كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي تعليقا على توقيع اتفاق بين إيران والهند اليوم الاثنين حول تطوير ميناء تشابهار بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق ايران، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال إن الاتفاق بين إيران والهند يتم بطبيعة الحال مع فهم الأخيرة لطبيعة "العقوبات" الأمريكية غير القانونية والتي لا تقتصر على الهند فقط.

وتابع : يظهر الصعيد الاقتصادي الإيراني مع مختلف البلدان، أن العقوبات الأحادية، ورغم القيود الناجمة عنها، لكنها غير رادعة بالنسبة للدول التي تحافظ على استقلالها السياسي وماضية في تعاونها التجاري البناء مع إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أعادت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات في عام 2018، بعد أن كانت قد رفعتها عقب إبرام الاتفاق النووي في عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.