جيش الاحتلال يشن عملية عسكرية في بلدة عزون شمال الضفة

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شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عملية عسكرية في بلدة عزون شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهدم منازل ومنشآت.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجرا البلدة برفقة جرافات عسكرية وشرعت بعملية مداهمة عشرات المنازل الفلسطينية.

وأوضح الشهود أن الاحتلال اعتقل عددا كبيرا من الفلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وذكروا أن قوات الاحتلال شرعت بعملية هدم منازل ومنشآت تجارية في البلدة، من بينها منازل لأسرى.

وقال الشهود إن جيش الاحتلال حول البلدة إلى ثكنة عسكرية وشل الحركة فيها.

هذا وتغلق إسرائيل المدخل الرئيسي للبلدة منذ 7 أكتوبر الماضي، كما شهدت عملية عسكرية ومواجهات واشتباكات مسلحة مع فلسطينيين، استشهد خلالها عدد منهم.

ونفذ جيش الاحتلال فجر الاثنين اقتحامات لمدن وبلدات بالضفة الغربية، بينها مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، ومخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب).

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وبموازاة الحرب، صعّد الاحتلال ومستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة، بما فيها القدس؛ مما خلف 498 شهيدا، ونحو 5 آلاف جريح، و8 آلاف و710 معتقلين، بينهم أكثر من 610 أطفال، وفق مصادر رسمية فلسطينية.