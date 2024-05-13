بدء تمرين ضخم لقوات الناتو المحمولة جوا في رومانيا

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دخل تمرين ضخم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) يشمل القوات المحمولة جوا ، مرحلته الرئيسية اليوم الاثنين، حيث تم إسقاط جنود المظلات على جنوب مدينة كلوج -نابوكا في رومانيا.

وفي التمرين تكلف القوات بمهمة تحرير المطار الحربي في كامبيا تورزي ، التي استولت عليها قوات معادية. وتم إنزال حوالي 1500 جندي حول المطار.

ويعد تمرين"الرد السريع" جزءا من سلسلة من المناورات تحمل اسم "المدافع الصامد" التي أطلقها الناتو ردا على الوضع الأمني المتغير في أوروبا جراء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.

ويشارك في تمرين "المدافع الصامد " حوالي 90 ألف جندي سيتدربون على حالة استنفار يطلقها الحلف ونقل قوات كبيرة والتصدي لهجوم.

وتمرين "الرد السريع" ، الذي يهدف إلى التدريب على الانتشار السريع للقوات الفعالة ، يجري تحت قيادة فرقة التدخل السريع الألمانية. ووصف الناتو التمرين بأنه أكبر عملية محمولة جوا منذ الحرب العالمية الثانية.