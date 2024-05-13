استطلاع رأي: 65% من طلاب الجامعات الأمريكية يؤيدون مظاهرات دعم فلسطين

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أظهر استطلاع رأي حديث بمجلة أمريكية، درجة شعبية عالية لمظاهرات طلاب الجامعات الأمريكية، الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بنسبة لغت 65%، على خلاف ما يروجه الغعلام الإسرائيلي بشأن استياء الأمريكيين من المظاهرات المؤيدة لحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت مجلة إنتيليجنت، المختصة بأخبار الجامعات الأمريكية، أنها أجرت استطلاع رأي لأكثر من 750 من الطلاب الجامعيين بشأن المظاهرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأبدى 65% من طلاب العينة، تأييدا للمظاهرات، وأكد 40% منهم أنهم شاركوا بالاحتجاجات.

ورفض 70% من الذين تحدثوا للمجلة سياسة القمع ضد المتظاهرين، فيما أشار 45% إلى ملاحظتهم تصاعد وتيرة المظاهرات منذ منتصف أبريل الماضي.

وأيد 35% من المشاركين بالاستطلاع الأساليب الاحتجاجية التي ينتهجها المتظاهرون، كما أوضحت نسبة من المشاركين تأييدهم لخيار المقاومة المسلحة ضد قوات دولة الاحتلال.