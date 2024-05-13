أردوغان: التوافق بين تركيا واليونان حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن التوافق بين أنقرة وأثينا حول مكافحة الإرهاب يتعزز يوما بعد يوم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد الرئيس أردوغان أنه "من المهم إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة قبرص على أساس الحقائق في الجزيرة وخطوة كهذه ستعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".

كما تطرق الرئيس أردوغان إلى ملف الأقلية التركية في اليونان،قائلا "نتطلع إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية في علاقاتنا مع أثينا بتلبية حقوق الأقلية التركية في اليونان".

وبخصوص محاربة الإرهاب، قال أردوغان: "يتعزز توافقنا مع اليونان حول مكافحة الإرهاب يوما بعد آخر ومجمعون على أنه لا مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل المنطقة".

كانت العلاقات المتوترة بين تركيا واليونان قد تحسنت عقب اتصال هاتفي مباشر ، من جانب ميتسوتاكيس مع أردوغان لتعزيته في ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا في شهر فبراير العام الماضي.

وفي ديسمبر الماضي ، زار الرئيس أردوغان اليونان واتفق مع ميتسوتاكيس على توسيع نطاق العلاقات في مسعى لطي صفحة سنوات من التوتر بين الدولتين العضوتين بحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحدود البحرية ووضع قبرص.

وقبل عدة أشهر من الاتصال الهاتفي ، كان أردوغان قد هدد بأنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع الزعيم اليوناني ، بسبب التوترات الشديدة بين بلديهما حول الحقوق السيادية في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.