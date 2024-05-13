صحيفة «بيلد» الألمانية تستهدف أكاديميين مناصرين لاحتجاجات الطلاب الداعمة لغزة

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استهدفت صحيفة بيلد الألمانية، الأحد، أكاديميين دعموا الطلاب المتظاهرين في جامعات برلين للاحتجاج على هجوم إسرائيل على غزة.

وزعمت الصحيفة الألمانية في خبرها الذي حمل اسم "الجناة الجامعيون" أن هناك كراهية تجاه إسرائيل في جامعات برلين.

وعرضت صور 13 محاضرا من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعات مختلفة في برلين وأسماءهم ومعلومات عن أماكن عملهم، ووصفتهم بأنهم "متطرفون"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وقالت "إن بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يدعون إلى مزيد من التسامح تجاه الاحتجاجات هم مؤيدون للفلسطينيين تأييدا متطرفا."وادعى أن أكثرهم يدرسون اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

وذكرت تصريح لوزيرة التعليم والبحث الألمانية بيتينا ستارك واتسينجر، انتقدت فيه الرسالة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس الداعمة لاحتجاجات الطلاب.

من جهتها، ردت إدارة جامعة برلين الحرة في بيانها على خبر صحيفة (بيلد) بقولها: "ندين بشدة افتراء صحيفة بيلد على بعض الأساتذة في جامعتنا. وندرس الخطوات الواجب اتخاذها في إطار قانون الإعلام".

ومنذ أبريل الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية وألمانية، احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.