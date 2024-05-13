السعودية: ستطبق الأنظمة بكل حزم ولن يكون حج بدون تصريح

أكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز؛ اليوم الاثنين، أن الأنظمة سيتم تطبيقها بكل حزم ولن يكون حج بدون تصريح.

ودعا الأمير سعود بن مشعل، رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية، في تصريحات له، اليوم الاثنين، القطاعات العاملة في الحج إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم من دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من 2حتى 20 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة الداخلية تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10 آلاف ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي، ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، وفقًا للمدد المحددة نظامًا. وشددت وزارة الداخلية على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها10 آلاف) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدة أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.