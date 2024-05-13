وزير التعليم: استكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر

استقبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم، الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية؛ لتعزيز أوجه التعاون في استكمال مبادرة المدرسة الرقمية في مصر.

وقال حجازي، إن الوزارة لها جهود كثيرة في مجال التحول الرقمي؛ ومواكبة التطور التكنولوجي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2024، وذلك لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة، مشيرا إلى أن جميع برامج الخطة الاستراتيجية للوزارة تستهدف تحقيق عناصر التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم المجتمعي، وأن فلسفة التعليم المجتمعي تمثل فرصة لاستكمال الاطفال التعليم، وهى إحدى العوامل التى تعمل على سد منابع الأمية، مؤكدا وجود مادة تعليمية تساعد على هذا بشكل أفضل.

وأكد الدكتور وليد آل علي الأمين العام للمدرسة الرقمية، على التعاون الوثيق بين المدرسة الرقمية ووزارة التعليم المصرية، من خلال اتفاقية التعاون في البرامج التي ينفذونها عبر العالم، متمنيا التوسع فى التعاون فى هذا المجال، والاستفادة من التجربة المصرية في التعليم الرقمي والتعلم عن بعد.

وأوضح أن المدرسة الرقمية، هي مبادرة أطلقتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، لتوفير تعليم رقمي مُعتمد للطلاب من شتى الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية والمستويات التعليمية، مستهدفةً الفئات المجتمعية فى المناطق النائية والأقل حظاً فى التعليم واللاجئين في المجتمعات العربية والعالم، موضحا أنه تم تدريب 2000 معلم رقمي ببرنامج تدريب خاص مع جامعة أريزونا، ويستفيد 160 ألف طالب من هذه البرامج.

وشهد الاجتماع مناقشة أوجه تعزيز التعاون من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة المدارس الرقمية في مدارس التعليم المجتمعي، وتنفيذها فى عدة محافظات.

ووجه الوزير بإعداد دراسة تقيمية للمبادرة من خلال المركز القومي للامتحانات، لقياس أداء المعلمين ومدى إقبال الطلاب على هذه التجربة ومعرفة إيجابيات هذه التجربة والبناء عليها ومأسساتها، وذلك من أجل نقل هذه التجربة للدول الأخرى وللصالح العام.

ووجه الوزير بدعم المبادرة من خلال تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والتطوير التكنولوجي بالوزارة، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، لتطوير التعاون والتوسع فى هذه المبادرة.



والجدير بالذكر أن شراكة المدرسة الرقمية (TDS) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) تستهدف تحسين حياه الطلاب في المناطق المحرومة بما يتلائم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتستهدف استخدام التعليم الرقمي بالمجتمعات الأقل حظا والأكثر احتياجا.

كما أن الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة TDS بدأت في عام 2021، فى عدد من المدارس المجتمعية، بمحافظات الأقصر، وقنا، وأسيوط، وتضمنت مناهج المدرسة الرقمية دروسا ومواد تعليمية رقمية في مواد الرياضيات، والعلوم، والتي تعتمد على التعلّم الذاتي والمحاكاة التفاعلية، والتعلّم القائم على الألعاب، وجميعها مدعومة بأنظمة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.