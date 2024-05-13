شاب لبناني من ذوي الإعاقة يرفع اسم بلاده عاليا في المحافل الرياضية العالمية

رغم بتر ساقه اليمنى في حادث سيارة، لم يتوقف العداء اللبناني الشاب أرز زهر الدين عن تحقيق البطولات ورفع اسم بلاده عاليا في المحافل الرياضية العالمية.

وبدأ الشب اللبناني مشواره في 2016، حيث شجعته إحدى المدارس الرياضية في بلاده على اكتشاف موهبته في ألعاب القوى، ومنذ ذاك الحين كرس زهر الدين نفسه للتدريب الجاد حتى أمسى متسابقا محترفا ومدربا في آن واحد.

ولم يكن تحقيق النجاح الرياضي هو الهدف الوحيد لزهر الدين، بل كان يسعى أيضا لتغيير نظرة المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة وإثبات أن الإرادة القوية قادرة على تحقيق المعجزات من خلال تحقيقه الميداليات والإنجازات.

وجاءت آخر إنجازات زهر الدين عندما حصل على فضية سباق 100 متر وبرونزية سباق 200 متر ضمن بطولة غرب آسيا لذوي الاحتياجات الخاصة في دبي مطلع فبراير الماضي.



