عائلات أكثر من 900 جندي فى جيش الاحتلال يطالبون بإلغاء هجوم رفح ويصفونه بالفخ المميت

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، بأن عائلات أكثر من 900 جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوضون معارك في غزة، وقعوا على رسالة تحث جيش الاحتلال على وقف هجومه في رفح الفلسطينية ، واصفين إياه بأنه "فخ مميت".

وجاء في الرسالة التي أرسلها الأهالي للجيش في 2 مايو ونشرت تفاصيلها الصحيفة: "من الواضح لأي شخص يتمتع بالفطرة السليمة أنه بعد أشهر من التحذيرات والإعلانات بشأن التوغل في رفح، هناك قوات على الجانب الآخر تستعد بنشاط لضرب قواتنا"، في إشارة لمقاتلي حركة حماس.

وأضافت الرسالة الموجهة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي: "إن أبناؤنا مرهقون جسديًا وعقليًا". "والآن، هل تعتزمون إرسالهم إلى هذا الوضع الخطير؟"

ووقع الرسالة في البداية حوالي 600 من عائلات الجنود، ولكن في الأيام الأخيرة وقعت عائلات 300 جندي آخرين أيضا.

ونزح أكثر من 350 ألف فلسطيني من رفح خلال الأسبوع الماضي بعد تحذيرات إسرائيلية بالإخلاء قبل هجوم عسكري وشيك سيبدأ مرحلة دموية جديدة من الصراع المستمر منذ ثمانية أشهر.

*قتال معقد وصعب في رفح

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضغوط الأمريكية لوقف هجوم واسع النطاق على المدينة التي لجأ إليها نحو مليون فلسطيني بعد نزوحهم من مناطق مختلفة في القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب الصحيفة البريطانية، من المرجح أن يكون أي قتال في رفح معقدا وصعبا، حيث كان لدى حماس أشهر لتعزيز الدفاعات هناك، ويعتقد أن مجمعات الأنفاق تحت المدينة سليمة إلى حد كبير.

وزعمت إسرائيل أن رفح هي آخر معقل لحماس، قائلة إنها يجب أن تغزوها من أجل النجاح في أهدافها المتمثلة في تفكيك حماس وقتل قيادتها وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من غزة.

*إسرائيل تتجاهل رسالة عائلات الجنود

من جانبها، لم ترد السلطات الإسرائيلية على رسالة عائلات الجنود، لكن خلال حديث له أمس، قال هاليفي إنه مسئول عن تقديم إجابات لعائلات الجنود الذين قتلوا.

وقال هاليفي: :أنا الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".



