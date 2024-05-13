الجامعة التكنولوجية في الأقصر تنظم ورشة عن صناعة الفيلم القصير بالتعاون مع جيمنياي إفريقيا

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية في الأقصر ورشة عمل عن صناعة الفيلم القصير واستخدامه في توثيق المشروعات البحثية لطلاب الجامعة، بالتعاون مع مؤسسة جيمنياي أفريقيا تحت مظلة أكاديمية البحث العلمي؛ استكمالا للندوات والمحاضرات التي نظمتها جيمناي فى موضوعات ريادة الأعمال والتسويق، ضمن مخرجات ملتقى التوظيف الأول للجامعة.

وهدفت الورشة إلى تعريف الطلاب بفن صناعة الفيلم القصير وكيفية استخدامه كأداة فعالة لتقديم نتائج أبحاثهم بطريقة إبداعية وسهلة الفهم، بمشاركة المخرجة سوزي فوزي، المتخصصة في مجال صناعة الأفلام، إذ قدمت للطلاب شرحًا نظريًا ونماذج عملية حول كيفية كتابة سيناريو الفيلم القصير، وإخراج الفيلم، وتصويره، ومونتاجه.

كما ناقشت مع الطلاب أهمية استخدام الفيلم القصير في توثيق المشروعات البحثية، وكيفية تحويل البيانات العلمية المعقدة إلى محتوى بصري جذاب وجذاب.

وحظيت الورشة بتفاعل كبير من قبل الطلاب، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بفن صناعة الفيلم القصير وإمكانية استخدامه في أبحاثهم

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة تعتزم تنظيم المزيد من الورشات والدورات التدريبية حول صناعة الفيلم القصير واستخدامه في مختلف المجالات، وذلك إيمانًا منها بأهمية هذا الفن في تعزيز مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم، وتحسين جودة المشروعات البحثية للطلاب، وتعزيز مهاراتهم في التواصل والتعبير، وزيادة فرص حصول الطلاب على وظائف بعد التخرج.