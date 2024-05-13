استقبل المستشفى الجهوي الصادق المقدم في جزيرة جربة التونسية يومي السبت والأحد 7 مرضى يشتبه بتناولهم مادة "القوارص" وهي محلول غير صالح للاستهلاك البشري، توفي منهم 4.



وتعتبر مادة القوارص محلوللا يحتوي على نسبة من الكحول ويستخدم عادة بعد حلاقة الشعر للتعقيم ومنع العدوى الفطرية بنسب معينة.

ووفقا للمشفى فقد تمّ تسجيل أربع وفيات من بين الحالات السبع، بينها 3 وفيات وقعت أمس السبت وحالة وفاة رابعة ظهر اليوم الأحد.

وأوضح الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين أنّ الثلاثة أشخاص الآخرين يتواجدون بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، اثنان منهما حالتهما مستقرة والثالث في قسم العناية المركزة.

وتمّ الاحتفاظ بشخص كان قد زودهم بمادة "القوارص"، كما تم الاحتفاظ بكمية من هذه المادة لعرضها على الاختبار للتثبت من احتمال خلطها بمادة أخرى سامة، حسب الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بمدنين.