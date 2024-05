صدرت حديثا رواية "هناك أنهار في السماء" there are rivers in the sky للروائية التركية الكبيرة "إليف شافاق".

وشافاق هي صاحبة الرواية الشهيرة التي عرفت العالم بها وخاصة عالمنا العربي "قواعد العشق الأربعون"، والتي تم نشرها في عام 2010 وحققت نجاحا كبيرا.

ونشرت إليف شافاق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا ترويجيا للرواية" بالغلافين الجديدين "غلاف المملكة المتحدة والغلاف الأمريكي"

وجاءت كلماتها كالتالي: "الماء يتذكر إن البشر هم الذين ينسون أصدقائي الأعزاء، عشاق الأدب الأعزاء، أنا متحمسة جدًا لمشاركة غلاف المملكة المتحدة لروايتي الجديدة "هناك أنهار في السماء" "there are rivers in the sky" معكم، هناك الكثير من التفاصيل الجميلة في هذا التصميم، وأنماط مختارة بمحبة من كل من إنجلترا الفيكتورية وبلاد ما بين النهرين القديمة "نهر التايمز ونهر دجلة".