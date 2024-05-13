أنتوني بلينكن يؤكد لسامح شكري عدم دعم أمريكا أي عملية عسكرية برية كبيرة في رفح

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد في اتصال مع نظيره المصري سامح شكري أن الولايات المتحدة لا تدعم إجراء أي عملية عسكرية برية كبيرة في رفح بجنوب قطاع غزة.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن جدد خلال الاتصال رفض الولايات المتحدة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا التدابير الرامية إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إعادة فتح معبر رفح الحدودي واستخدام معبر كرم أبو سالم بأقصى ما يمكن.

وتابع أن الجانبين ناقشا أيضا الحاجة إلى الحد من التحديات التي تواجه توزيع المساعدات داخل غزة، وأهمية حماية المدنيين وعمال الإغاثة.