إستونيا تدعم استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

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رحبت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس بخطط الاتحاد الأوروبي لنقل الفوائد التي يتم الحصول عليها من الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وقالت كالاس في أعقاب اجتماع لرؤساء وزراء جمهوريات البلطيق الثلاث في فيلنيوس "هذا سيعني أموال حقيقية لأوكرانيا لشراء أسلحة".

وتابعت كالاس "ولكن لا يمكن أن نتوقف عن هذا الحد. يجب أن نجد طريقة لاستخدام الأصول الروسية أيضا"، مضيفة أن روسيا تسببت في أضرار لأوكرانيا "ويجب أن تدفع ثمن ذلك".

وأشارت إلى أن إستونيا خططت لتولي القيادة في نقل الأصول الروسية المجمدة فيها إلى أوكرانيا في إطار العقوبات المفروضة على روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا في عام 2022 .

وقالت إنه تم تمرير مشروع القانون في قراءته الثانية في البرلمان الاستوني وسيتم تمريره بشكل نهائي قبل العطلة الصيفية.

وأضافت كالاس "لقد شاركنا مشروع قانوننا مع زملائنا في دول البلطيق ومع زملاء آخرين في الخارج". وأعربت عن توقعها بأن تحذو دول أخرى حذو إستونيا.

يذكر أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن تحفظات على استخدام الأصول الروسية المجمدة لديها، لأسباب قانونية وأيضا خوفا من الرد الروسي.