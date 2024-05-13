زعيم حزب العمال البريطاني السابق: اجتياح رفح بث مباشر لإبادة جماعية

وصف الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، جيرمي كوربين، اليوم الاثنين، الوضع في غزة مع اجتياح إسرائيل مدينة رفح المكتظة بالنازحين جنوب القطاع، بأنه "بث مباشر لإبادة جماعية"، مشددا على أن إسرائيل "تنوي تدمير" الشعب الفلسطيني بكامله.

جاء ذلك في تصريحات مصوّرة له بُثت عبر موقع "يوتيوب" وتناقلتها صفحات إعلام دولية منها "دي دي إن" البريطانية المعارضة.

وقال كوربين: "نشهد الآن بثا مباشرا لتدمير حياة يفضي إلى نتيجة واحدة فقط هي أن هذه إبادة جماعية، لأن ما يحدث يمثل نية تدمير شعب بكامله"، وفقا لوكالة الأناضول.

وتابع: "الصراع في غزة كان هو الأشد من نوعه الذي أشهده، استشهد 34 ألف شخص بينهم 15 ألف طفل، والعديد من الجثث المفقودة تحت الأنقاض".

وأكد أن هناك "نية واضحة لدى إسرائيل لاحتلال قطاع غزة كاملا".

وشدد على أن "إسرائيل تخرق الآن قرارات الجمعية العامة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن سلطات الجهة المحتلة (إسرائيل)".

وتطرق كوربين إلى التحول الأمريكي تجاه إسرائيل قائلا: "الرئيس بايدن، وبشكل مفاجئ، إنهم سيعلقون إرسال الأسلحة إلى إسرائيل إن استمرت الأخيرة بقصف رفح".

وأضاف: "فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني اللورد (دايفيد) كاميرون، وهو أمر محرج، الاستمرار بتزويد إسرائيل بأسلحة فتّاكة لتواصل قصف رفح، هذا عار".

وقال: "سبق لي أن زرت رفح في مناسبات عدة، هي مدينة حيث قتل توم هاندل، وهو مصور فوتوغرافي بريطاني كان مميزا، برصاص جندي إسرائيلي، أثناء محاولته إنقاذ أطفال كانوا يعانون من هدم الجيش الإسرائيلي لمنازلهم".

وبيّن كوربين أن رفح "ليست مدينة كبيرة، لكنها الآن تحتضن مليون شخص من اليائسين تماما، ليس مزودة بالبنى التحتية للتعامل مع مليون شخص في ظروف طبيعية حتى، لكن الوضع الحالي ليس طبيعيا، لا يوجد مياه ولا أدوية ولا طعام ولا كهرباء ولا صرف صحي"