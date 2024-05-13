الشرطة الألمانية تحقق في أسباب شجار بين 60 شخصا بعد مباراة كرة قدم

انغمس ما يقرب من 60 شخصا في شجار جماعي على هامش مباراة بدوري محلي في مدينة إيسن غرب ألمانيا أمس الأحد.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه وفقا للشهود فإن الشجار شهد استخدام السكاكين كما تم العثور على طلقات فارغة عقب الشجار، ولم يتضح إذا كانت تلك ذخيرة حية.

وتلقت الشرطة العديد من المكالمات الطارئة ابتداء من الساعة 3:55 مساء (13:55 بتوقيت جرينتش)، وسمع الشهود كذلك دوي أعيرة نارية.

وأصيب شخصان بجروح طفيفة في الشجار الذي دار أمس الأحد، حيث تعرض أحدهما لجرح، فيما هرب باقي الأشخاص من مكان الشجار قبل وصول الشرطة.

وأوضح المتحدث أن التحقيقات مازالت جارية بشأن أسباب الشجار الذي وقع في المركز الرياضي بالمنطقة. ولم يتضح بعد إذا كان ذلك العنف مرتبطا بشكل مباشر بمباراة الدوري المحلي بين فريق الأرز اللبناني إيسن وروا ديلفيج، وكشفت الشرطة عن مؤشرات تربط بين الواقعة وعصابة لبنانية تدعى "العشيرة".

ومع وصول الضباط إلى مكان الواقعة كان هناك ما يقرب من 150 إلى 200 شخص في المركز الرياضي، ومنهم المتورطون في الشجار.

وتم التعرف على بعض الأشخاص المتورطين في الواقعة واستجواب الشهود، وسيتم تحليل مقاطع الفيديو لفهم أسباب ودوافع الشجار.