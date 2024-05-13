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علماء ألمان يحثون المناطق الحضرية على التكيف بسبب أزمة المناخ

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 7:21 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 7:21 م

سلط باحثون ألمان الضوء على التهديد المتزايد للفيضانات والحرارة والجفاف في دراسة تم نشرها اليوم الاثنين.

وبحسب الخبراء ، فإن هذه المخاطر لها تأثير متزايد على المدن في ألمانيا نتيجة لتغير المناخ.

وقال مؤلفو الدراسة، الذين أجروا البحث كجزء من مبادرة لإدارة المياه والبيئة بالتعاون مع مجموعة متخصصة في مواد البناء، إنه ينبغي على المدن أن تقيم مدى تجهيزها جيدا ضد تغير المناخ والظروف الجوية القاسية.

وقال مؤلف الدراسة توماس شميت إن تحليل مخاطر المناخ للمدن والبلديات مهم لتقييم مخاطر محددة بشكل أفضل.

وعلى سبيل المثال ، يمكن أن تصبح مياه الشرب شحيحة في بعض الأماكن بسبب الجفاف.

وأوضح شميت أن موجات الحر يمكن أن تهدد أيضا كبار السن والمرضى الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة.

وأضاف أن الفيضانات مثل تلك التي دمرت وادي أهر في غرب ألمانيا في عام 2021 يمكن أن تحدث بشكل متكرر في بعض الأماكن.


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