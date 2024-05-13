تشاد تطلب دعم موريتانيا لرئاسة الوكالة الأفريقية لأمن الملاحة الجوية

أعلن وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف، اليوم الإثنين، عن أن بلاده طلبت رسميا من الرئيس الموريتاني دعم ترشيح تشاد لأحد مواطنيها لتولي رئاسة الوكالة الأفريقية لأمن الملاحة الجوية.

وقال النظيف، في تصريح صحفي اليوم بنواكشوط، بعد تسليم رسالة للرئيس الموريتاني من نظيره التشادي محمد إدريس ديبي إتنو، "إنه سلم ولد الغزواني رسالة تتضمن نقطتين، أولاهما تتعلق بالانتخابات الرئاسية في تشاد، حيث تم اطلاع غزواني بوصفه رئيس الاتحاد الأفريقي على النتائج الأولية لهذه الانتخابات".

وأضاف "النقطة الثانية تتعلق بترشح بلاده لإدارة الوكالة الأفريقية لأمن الملاحة الجوية، وتتطلع إلى دعم موريتانيا لملف الترشح".

وتأسست وكالة أمن الملاحة الجوية في أفريقيا في 12 من ديسمبر 1959 وعهد إليها بتوفير خدمات الملاحة الجوية في المجال الجوي الموكل إليها من قبل دولها الأعضاء وذلك للطائرات المنتظمة في الممرات الجوية وتلك التى تتتبع مسارات الإقتراب للهبوط في المطارات.

كما عهد إليها بتوفير خدمات الإنقاذ ومكافحة حرائق الطائرات ونشر المعلومات الجوية وكذلك معلومات الأرصاد الجوية الضرورية للملاحة الجوية،وتدير فضاء جويا يزيد عن 16 مليون كيلومتر مربع مقسمة إلى خمس مناطق معلومات طيران، وتضم 15 بلدا أفريقيا وفرنسا.