محافظة الإسماعيلية تناقش آليات تطبيق رسوم النظافة وتحسين الأوضاع البيئية

عقد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق رسوم النظافة بمنظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة.

تضمن الاجتماع مناقشة تطبيق رسوم النظافة في جميع المنشآت السياحية، والتجارية، والاستثمارية، والهيئات العامة، والمستشفيات، وهيئات الرعاية الصحية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك طبقًا لقرار محافظ الإسماعيلية رقم 319 لسنة 2024.

وأكد أنيس على ضرورة حصر كافة المنشآت حسب تصنيفها في كل مركز ومدينة وحي، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بتفعيل بعض المواد الواردة في قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والمتعلقة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات في جميع المنشآت على مستوى الجمهورية، من خلال بعض الإجراءات مثل الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.

وأضاف أنيس ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، وذلك في إطار تعليمات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.