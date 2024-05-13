الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1455 جنديا أوكرانيا وتدمير 33 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، القضاء على 1455 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات، وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في إطار الحرب المستمرة بين البلدين منذ فبراير من العام 2022، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجاء في البيان اليومي للوزارة عن مجريات الحرب، بأن القوات الروسية عززت مواقعها عند محاور خاركييف ودونيتسك شرقي أوكرانيا، بالإضافة إلى تنفيذ هجمات عند محاور زاباروجيا وخيرسون جنوبا.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة من طراز /Su-27، و33 مسيرة، و6 صواريخ باليستية، و39 صاروخا "أولخا" و"فامبير" تشيكية، وهيمارس أمريكية، و5 قنابل موجهة همر فرنسية، و5 قنابل مضادة للصواريخ "هارم" أمريكية، و4 صواريخ "ستورم شادو" بريطانية، للجيش الأوكراني.

يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء حول سير المعارك الميدانية، وحجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل.