كازاخستان: السجن بحق وزير سابق لإدانته بقتل زوجته

أصدرت محكمة في كازاخستان حكما بالسجن لمدة 24 عاما بحق وزير سابق لإدانته بقتل زوجته في اعتداء تم في أحد المطاعم، حسبما أفادت تقارير إعلامية في العاصمة استانا اليوم الاثنين.

وأدانت المحكمة في استانا المتهم، الذي شغل لفترة قصيرة قبل عدة سنوات منصب وزير الاقتصاد في دولة كازاخستان الغنية بالنفط، بارتكاب جريمتي التعذيب والقتل، بعدما تبين لها أنه ضرب زوجته حتى الموت في نوفمبر الماضي.

وقد أثارت القضية نقاشا واسع النطاق بشأن العنف الأسرى في البلاد.

ونص قانون تم تمريره سريعا على تشديد العقوبات على إلحاق أذى بدني ومن المقرر إقامة مراكز في الجمهورية السوفيتية السابقة لمساعدة الضحايا.

وفي المقابل، خففت روسيا عام 2017 الحماية لشريكات الرجال الذي يتسمون بالعنف.

وقد صدر في سابق حكم بالسجن بحق الرجل بتهمة الفساد، إلا أنه حصل على إفراج مشروط.