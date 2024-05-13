الصين: تصريحات الفلبين بشأن منطقة إسكودا شوال حملة تشهير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الصين وانج وينبين، في إيجاز صحفي بالعاصمة بكين اليوم الاثنين، إن تصريحات مسؤولي خفر السواحل في الفلبين بشأن منطقة إسكودا شوال "لا أساس لها من الصحة، ومحض تشهير".

جاء ذلك في معرض رد على سؤال حول ما تردد عن قيام الصين بإقامة جزيرة اصطناعية في منطقة المياه الضحلة المتنازع عليها بين الدولتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وانج قوله "إنهم يحاولون تضليل المجتمع الدولي، ولن يقود ذلك إلى أي نتيجة. ومن جانبنا، نحث الجانب الفلبيني على التوقف عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة والعودة إلى المسار الصحيح في العلاقات الدولية".