قالت نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية تانيا فايون، إنّها أكدت خلال زيارتها لإسرائيل قبل أسبوع، على الحاجة الماسة لحدوث تطور إيجابي بالنسبة للأزمة في غزة، في ظل عدم اتخاذ خطوات جادة تسمح بوقف إطلاق النار.

ودعت خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، جميع الأطراف إلى مواصلة المفاوضات في القاهرة؛ لاستئناف الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

وتابعت: «عندما أقول الضغط الدولي، فقد أجرينا مؤخرا تصويتا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ أيدت سلوفينيا مع العديد من الدول الأخرى حقوقا إضافية للفلسطينيين، كما صوتنا في مجلس الأمن لصالح الاعتراف بفلسطين، وبسبب غياب الهدنة ووقف إطلاق النار والاتفاق، أطلقت حكومتنا قبل أيام إجراءات الاعتراف بفلسطين».

وشددت على أن «الفلسطينيين يستحقون دولة مستقلة»، منوهة أن «العالم سقط في اختبار الإنسانية، بالنظر إلى الوضع القائم في قطاع غزة، والمجاعة التي أصبحت سلاحا جديدا للحرب».

وأكدت اعتزام بلادها ممارسة مزيد من الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن حماية المدنيين والتوصل إلى وقف إطلاق النار.