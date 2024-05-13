 شركة اتصالات يابانية تنشر طائرات درون للمساعدة في جهود التعامل مع الكوارث الطبيعية - بوابة الشروق
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شركة اتصالات يابانية تنشر طائرات درون للمساعدة في جهود التعامل مع الكوارث الطبيعية

طوكيو-د ب أ
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 10:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 10:05 ص

أعلنت شركة كيه دي دي أي كورب اليابانية للاتصالات، اليوم الاثنين، أنها سوف تنشر طائرات درون في ألف موقع في أنحاء اليابان لاستخدام هذه الأجهزة المزودة بكاميرات وأجهزة استشعار، ضمن جهود التعامل السريع مع الزلازل والكوارث الطبيعة الأخرى.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الشركة أوضحت أنه من خلال الشراكة مع شركة سكايديو الأمريكية لطائرات الدرون، تسعى كيه دي دي أي لبناء شبكة من طائرات الدرون، وتمكين هذه الأجهزة من الوصول للمناطق التي ضربتها الكوارث في أي مكان باليابان خلال عشر دقائق، لمساعدة الأشخاص العالقين في مواقع الكوارث وتفقد الطرق والجسور والهياكل الأخرى التي تضررت من الكوارث.

وتوصلت الشركتان لاتفاق تستثمر الشركة اليابانية بموجبه نحو 10 مليارات ين (64 مليون دولار) في الشركة الأمريكية، التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة كيه دي دي ان إنها تعتزم استكمال نشر الطائرات خلال الثلاثة أعوام المقبلة

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