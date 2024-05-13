مصر تتصدر عدد المشاركات في مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي بقطر

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في قطر، عن وصول المشاركات في مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي، إلى 171 مشاركة، في فئات الجائزة الثلاث، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت المؤسسة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن عدد المشاركات في فئة الروايات المنشورة، وصل إلى 65، وفي فئة الروايات غير المنشورة 51، وفي فئة روايات الفتيان 55 مشاركة.

وتصدرت مصر والسودان عدد المشاركات بـ92 مشاركة، وحلت دول المغرب العربي في المرتبة الثانية بـ 38 مشاركة، وفي المرتبة جاءت الثالثة بلاد الشام والعراق بـ 31 مشاركة، ثم الخليج العربي بـ 10 مشاركات.

وتنوعت المشاركات بين الذكور والإناث هذا العام، حيث وصلت مشاركات الذكور في فئة الروايات المنشورة إلى 40 مشاركة مقابل 25 مشاركة للإناث، وفي فئة الروايات غير المنشورة وصل عدد مشاركات الذكور إلى 29، مقابل 22 للإناث، وفي فئة روايات الفتيان وصل عدد مشاركات الإناث إلى 30 مشاركة مقارنة مع 25 مشاركة للذكور.

وتتلخص فكرة المسابقة في هذه الدورة في اختيار أفضل 9 لوحات لأغلفة الروايات الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة 2023، والتي من المقرر طباعتها باللغة العربية ولغات أخرى أجنبية، ويتم توزيعها خلال الدورة العاشرة من مهرجان كتارا للرواية العربية والمزمع إقامته في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للرواية العربية والذي يقام في الفترة (13 - 20) أكتوبر من كل عام.

وسيحصل الفائز عن أجمل لوحة غلاف لكل رواية على مبلغ 500 دولار، إضافة إلى وضع اللوحة الفائزة على غلاف الرواية وذكر اسم الفنان صاحب اللوحة في الإصدار، على أن تعود حقوق استخدام اللوحة الفائزة لكتارا.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، كانت قد أطلقت نسخة جديدة من مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي خلال الفترة من 10 مارس وحتى 8 أبريل الماضيين.

وأطلقت مسابقة كتارا للرواية والفن التشكيلي للمرة الأولى خلال فعاليات مهرجان كتارا للرواية العربية في دورته الثالثة عام 2017، واقتصرت المشاركة في الدورات الأولى للمسابقة على الفنانين التشكيليين القطريين، وفي العام 2020 تم فتح باب المشاركة في المسابقة لتشمل جميع الفنانين التشكيليين العرب.