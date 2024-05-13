اتحاد الإذاعات الإسلامية يطلق وحدة تبادل إخبارية قبل موسم الحج

أعلن الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أنه يتم حالياً الانتهاء من إنشاء أكبر وحدة تبادل برامجي وإخباري بمقر الاتحاد في جدة، يشرف عليها مجموعة من الخبراء فى مجال هندسة الاتصالات وتحرير الأخبار؛ لتقديم جميع الخدمات الإخبارية للدول الأعضاء باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

وتابع أنه من المنتظر بدء العمل بقطاع الأخبار والتبادل البرامجي قبل موسم حج هذا العام، حتى يمد الدول الأعضاء بكل الأخبار الخاصة بشعائر الحج لهذا العام بخلاف إطلاق حقائب إخبارية تشمل الرياضة والفنون والثقافة والأخبار السياسية.

يأتي هذا في إطار التطور الكبير الذي يشهده الاتحاد والنقلة النوعية في العديد من المجالات، ويبلغ عدد الحقائب التي سيطلقها الاتحاد ست حقائب إخبارية.

وتتضمن وحدة التبادل البرامجي والإخباري أحدث التقنيات الهندسية حتى تتيح للدول الأعضاء الحصول على المواد المتلفزة بأعلى جودة فنية.