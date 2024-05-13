 رئيس قناة السويس: لدينا خطط واستعدادات تحسبا لتراجع الإيرادات بسبب اضطرابات البحر الأحمر - بوابة الشروق
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رئيس قناة السويس: لدينا خطط واستعدادات تحسبا لتراجع الإيرادات بسبب اضطرابات البحر الأحمر

أحمد عويس
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 1:27 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 1:27 م

وجه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات عن تأثير الممرات البديلة لقناة السويس، وبالأخص "بون جوريون"، حيث جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لـ هيئة قناة السويس عن العام المالي 2024/2025.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: نتابع كل شيء ولدينا قياسات لكل المنافسين، هناك ممرات بديلة لكن ليست لقناة السويس، هذه موانئ متخصصة ولا يوجد لها تأثير على قناة السويس، موضحا أن ممر بن جوريون، مشروع يطلق على اسم رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وظهر منذ عقود إلا أنه لم ينجح في المطلوب منه بأي شكل.

وتطرق ربيع بعدها إلى أن قناة السويس لا تتوقف عن تطوير كل ما يتعلق بها، وأن المسئولين وضعوا في اعتبارهم مجموعة من الخطط والإجراءات للتعامل مع تراجع الإيرادات نتيجة الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، وأنه قد شملت تلك الإجراءات خدمة إصلاح وصيانة السفن، خدمة تغيير الأطقم البحرية، خدمة الإنقاذ البحري، خدمة الإسعاف البحري، خدمة التزويد بوقود السفن، خدمة التزويد بالمؤن الغذائية والمياه، جمع وإعادة تدوير المخلفات.

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