شركات طيران تقاضي وزارة النقل الأمريكية بسبب قواعد تتطلب الكشف عن الرسوم

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تقدمت العديد من شركات الطيران الأمريكية وجماعة ضغط كبرى بدعوى قضائية ضد وزارة النقل الأمريكية بسبب قواعد جديدة تفرض عليها الكشف بشكل مسبق عن رسوم معينة.

وتم رفع الدعوى يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية بواسطة مجموعة "ايرلاينز فور امريكا" التجارية وشركات طيران مملوكة لـ"أمريكان ايرلاينز جروب" و"دلتا ايرلاينز" و"يونايتد ايرلاينز هولدنجز" و"جيت بلو ايروايز كورب" بالإضافة إلى "هاوايان ايرلاينز" و"ألاسكا ايرلاينز".

وتقول شركات الطيران إن الوزارة تجاوزت سلطتها من خلال إصدار القواعد الجديدة ووصفوها بأنها "تعسفية ومتهورة وتمثل إساءة للتقدير وتتعارض مع القانون".

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن القواعد الأخيرة التي تم الكشف عنها الشهر الماضي تلزم شركات النقل ووكلاء التذاكر بالكشف بوضوح مقدما عن رسومهم الإضافية الخاصة بالأمتعة المسجلة أو الحقائب اليدوية أو إلغاء الحجوزات أو تغييرها.