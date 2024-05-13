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الشرطة البريطانية تتهم ثلاثة أشخاص بمساعدة الاستخبارات في هونج كونج

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
لندن - د ب ا
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 2:18 م | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 2:18 م

ألقت الشرطة البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص بموجب قانون الأمن الوطني، لاتهامهم بمساعدة الاستخبارات في هونج كونج.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن شرطة العاصمة في لندن اتهمت تشي ليونج (بيتر) واي / 38 عاما/ وماثيو تريكيت / 37 عاما/ وتشونج بيو يوين / 63 عاما/ بالتدخل الأجنبي بحسب نفس القانون.

وتأتي عملية الاعتقال بعد تحقيق تولت أمره قيادة مكافحة الإرهاب، وتم خلاله احتجاز 11 شخصا.

وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على ثمانية رجال و سيدة في الأول من مايو الجاري في منطقة يوركاشير، قبل إلقاء القبض على شخص في لندن وآخر في منطقة يوركاشير في اليوم التالي.

وتم الإفراج عن سبعة رجال وسيدة في 10 مايو أو قبلها حيث لم يتم توجيه أي اتهامات إليهم. ومن المقرر مثول الثلاثة أشخاص أمام محكمة ويستمنستر الجزئية اليوم .

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