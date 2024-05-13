وزير الدفاع الاسرائيلي: حرب غزة ستحدد حياة الإسرائيليين خلال العقود المقبلة

قال وزير الدفاع الاسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن نتيجة الحرب القائمة حاليا في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، ستحدد حياة الإسرائيليين خلال العقود المقبلة.

وأفاد جالانت خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم السنوي لإحياء ذكرى جنود البلاد الذي لقوا حتفهم وضحايا الإرهاب بـ"أنها حرب لا بديل لها".

وذكر وزير الدفاع الاسرائيلي أن "هذه الحرب ستستمر حتى نعيد رهائننا ونسحق حكم حماس وقدراتها العسكرية ونعيد دولة إسرائيل إلى ازدهارها وإبداعها، ونعيد البسمة إلى وجوه المواطنين".

وفي الوقت نفسه، قال جالانت إن أحد أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية، هو تمكين ما يقرب من 250 ألف مواطن إسرائيلي ممن اضطروا إلى ترك ديارهم بالقرب من غزة ولبنان بسبب القتال مع حزب الله، من العودة.