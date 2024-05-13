أحزاب الائتلاف الهولندي توافق على إلغاء ضريبة بنسبة 15% على عمليات إعادة شراء الأسهم

وافقت الأحزاب الأربعة التي تجري محادثات حاليا لتشكيل الحكومة الهولندية المقبلة اليوم الاثنين، على إلغاء ضريبة بنسبة 15٪ على عمليات إعادة شراء الأسهم ، وفقا لمصادر مطلعة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها قولها ، إن خيرت فيلدرز الزعيم الفائز في الانتخابات والأحزاب اليمينية الثلاثة الأخرى التي يتفاوض معها على تشكيل الحكومة ، وافقوا على خطة إلغاء الضريبة.

وقالت إنهم يريدون أيضا رفض القرار السابق بتقليص الإعفاءات الضريبية الخاصة بالوافدين.

وفرضت هولندا العام الماضي ضريبة بنسبة 15٪ على عمليات إعادة شراء الأسهم ، على أن يتم تنفيذها اعتبارا من العام المقبل.

وأدى القانون الجديد إلى بيع أسهم بشكل كبير للمقرضين المقيمين في هولندا وشركات أخرى مختلفة.

يشار إلى أن 15 مايو هو الموعد النهائي لتقديم تفاصيل محادثات الائتلاف إلى البرلمان.

وقالت المصادر إنه حتى لو أخفقت المحادثات ، فإن البرلمان الهولندي قد يستمر في إجراء تصويت بحلول 5 يوليو المقبل ، حول ما إذا كان سيتم إلغاء القوانين.

يشار إلى أن حزب السياسي اليميني المتطرف فيلدرز تسبب في صدمة بإحرازه النصر الانتخابي في نوفمبر الماضي.

وقد تخلى مؤخرا عن محاولته ليصبح رئيسا للوزراء ، لكنه دخل في مفاوضات مع أحزاب اليمين الهولندي الآخرى، للتوصل إلى ائتلاف من المرجح أن يشكل حكومة البلاد المقبلة.