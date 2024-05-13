حصيلة المعتقلين الفلسطينيين بمناطق الضفة منذ 7 أكتوبر ترتفع لـ8725

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقال بيان مشترك لهيئة شئون الأسرى والمحررين (حكومي)، ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، الخليل، رام الله، أريحا، القدس، وقلقيلية التي شهدت عملية اقتحام واسعة تحديداً في بلدة عزون رافقها عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين.

وحصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو 8725، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.