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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط والد الطفلة المتهم بإخفائها وقتلها في أسيوط، وذلك عقب تداوله منشور باختفائها على موقع "فيسبوك".

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن اختفاء طفلة بمنفلوط بأسيوط.

وتبين عدم تقدم والد الطفلة "له معلومات جنائية"، ببلاغ في هذا الشأن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيامه بإلقائها بأحد المصارف بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط، والادعاء باختفائها لمحاولة إلصاق التهمة بآخرين.

تم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أسفرت جهود قوات الإنقاذ النهري عن انتشال جثمان الطفلة من مكان إلقائها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.